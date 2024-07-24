Компания «Нанолек» успешно внедряет на производстве российские технологии

Фармацевтическая компания «Нанолек» перешла на сотрудничество с российскими поставщиками и кировскими станкостроительными компаниями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам Владимира Нестеренко, генерального директора «Нанолек»: — Государством была поставлена комплексная задача по импортозамещению, в том числе в фармацевтической отрасли. «Нанолек» работает в этом направлении и постепенно переходит на продукцию и комплектующие отечественных производителей.

В сообщении отмечается, что в 2022-2023 гг. на кировском заводе «Нанолек» успешно внедрили более 10 альтернативных наименований сырья и материалов. Основные источники импорта – Индия и Китай. Ведется большая работа по переходу на российское программное обеспечение. На производстве для обеспечения иностранного технологического оборудования новыми форматными частями, а также необходимыми в обслуживании запасными частями, инженерно-технические специалисты компании делают чертежи необходимых деталей и узлов, а кировские организации – «Стальная марка», «Детали машин», ИП Рукавишников – занимаются их непосредственным изготовлением. Так, только в прошлом году и в первом квартале текущего года БМК «Нанолек» заказал у местных поставщиков 6,5 тыс. единиц деталей на сумму более 10,5 млн рублей.

Отметим, что активное содействие в поиске нужных производств оказало министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. К настоящему времени благодаря участию профильного ведомства уже найдены 7 предприятий-партнеров, а его подведомственная организация – региональный Фонд развития промышленности – сопровождает заявку «Нанолек» об организации в Оричевском районе научно-производственного центра фармацевтической разработки и создании участка производства вакцины против вируса папилломы человека по программе «Проекты развития».

Экономия от сотрудничества с кировскими станкостроительными компаниями выражается не только в финансовом отношении: для некоторых элементов и узлов оборудования инженерами кировской фармкомпании делаются определенные доработки и модернизации (например, замена материала детали), которые позволяют увеличить срок работы оборудования.

Также на производстве «Нанолек» модернизировали линию по наполнению и укупорке шприцев блоками элементов оборудования, которые позволили увеличить производительность и поддерживать стерильность.

Еще в этом году завод «Нанолек» полностью перешел на сотрудничество с российскими типографиями – производителями этикеток, инструкций по медицинскому применению и потребительских пачек. Для их изготовления также используются материалы российского производства.

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