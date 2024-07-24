Astellas разработает клеточную терапию против дегенеративного заболевания позвоночника

Дочерние компании Astellas Pharma – Институт регенеративной медицины Astellas и Universal Cells – подписали соглашение о сотрудничестве с Высшей школой медицины / медицинским факультетом Университета Осаки в Японии с целью разработки клеточной терапии на основе плюрипотентных стволовых клеток, полученных из хрящевых органоидов.

Сотрудничество будет направлено на продвижение нового метода лечения, нацеленного на борьбу с дегенеративным заболеванием позвоночника – износом межпозвоночных дисков (исследователи считают, что хрящеподобная ткань обладает потенциалом для их регенерации). При разработке будет использована запатентованная технология Universal Cells.

Главный научный директор компании Astellas Йошицугу Шитака прокомментировал эту информацию: «Astellas стремится к реализации нашей концепции – быть первооткрывателем и превращать научные разработки в нечто ценное для пациентов».

Ранее, в марте 2024 года, моноклональное антитело Vyloy (золбетуксимаб) компании Astellas получило одобрение Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии (MHLW) на применение в сочетании с химиотерапией для лечения рака желудка.

gxpnews