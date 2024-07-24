Законопроект об утилизации медотходов рекомендован ко второму чтению

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который ужесточает регулирование сферы обращения с медицинскими отходами. Согласно документу, в частности, транспортировкой таких видов мусора смогут заниматься только юридические лица и индивидуальные предприятия, включенные в специальный реестр. В результате медучреждения будут проводить конкурсы только среди операторов, которые есть в списке.

Кроме того, авторы инициативы предлагают установить особенности обращения с разными классами медотходов. Класс «А» (безопасные отходы) будет передаваться региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, однако сделать то же самое с отходами класса «Б» (эпидемиологически опасные отходы) и «В» (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы) после их обеззараживания нельзя.

Мусор классов «Б», «В» и «Г» предлагается передавать операторам по обращению с медицинскими отходами, некоторые отходы класса «Г» (токсикологически опасные отходы), определенные Правительством РФ, предлагается передавать федеральному оператору по обращению с отходами первого и второго классов опасности – «Росатому». Медицинские отходы класса «Д» (радиоактивные отходы) предлагается передавать национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.

По словам одного из авторов инициативы, заместителя председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александра Когана, поправками также предлагается ввести обязательный учет медотходов. Информация о непереработанных, необезвреженных отходах будет храниться в информационной системе.

«Делается это для того, чтобы обращение отходов за пределами больницы стало прозрачным, потому что на данный момент это „серая зона“. Это важно для того, чтобы на свалках не оказывались инфицированные шприцы, вакцины», – сказал депутат в ходе беседы с ТАСС.

gxpnews