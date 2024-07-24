Разрешить продажу ЛП в участковых больницах предложили с 1 сентября 2024 года

Комитет Госдумы по охране здоровья внес корректировки в законопроект № 444969-8, согласно которому участковые больницы в небольших населенных пунктах, где нет аптеки, получат право на торговлю лекарствами. В частности, стала известна дата вступления проекта в силу в случае его принятия, на которую ориентируются авторы документа: 1 сентября 2024 года. Информация об этом появилась на сайте СОЗД.

Сегодня такое право есть у амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, отделений общей врачебной практики. По мнению авторов проекта, организовать хранение, выделить и обучить персонал, обеспечить считывание штрихкода можно в любой участковой больнице. Более того, отмечается, что такие учреждения даже лучше подходят для организации торговли, так как располагают большими мощностями, нежели амбулатории и ФАПы.

Ожидается, что данная мера повысит доступность лекарств в поселениях, где нет аптек. При этом комитет отклонил предложение, поступившее от Алтайского краевого заксобрания, которое заключалось в том, чтобы ввести в правовое поле передвижные комплексы медорганизаций, имеющих лицензию на фармдеятельность. Это предложение требует тщательной доработки, считают в комитете.

gxpnews