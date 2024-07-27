Объем производства лекарств и медизделий в столице вырос на 12,7%

За первые пять месяцев 2024-го объем производства лекарственных средств и медицинских изделий вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также производство фармацевтических субстанций увеличилось более чем в 2,8 раза, объем отгруженной продукции поднялся почти на 10% и превысил 116 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Столица содействует развитию промпредприятий по поручению Сергея Собянина. Благодаря мерам поддержки со стороны города за январь – май этого года выпуск лекарств и медицинских изделий в столице вырос на 12,7%. Производство фармацевтических субстанций увеличилось более чем в 2,8 раза. Объем отгруженной продукции также поднялся почти на 10% и превысил 116 млрд рублей», – рассказал Максим Ликсутов.

В натуральном выражении объем производства медизделий (диагностические реагенты и прочие фармпрепараты) увеличился на 17,6%, а клейких перевязочных материалов, кетгутов и аналогичных изделий, аптечек и санитарных сумок – более чем в 1,5 раза.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в натуральном выражении за пять месяцев объем производства лекарственных препаратов вырос на 20,9%. Выпуск препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ за этот период увеличился на 35,5% и составил свыше 420 тысяч упаковок. Кроме того, было произведено более 483 тысяч препаратов в ампулах, влияющих на кроветворение и кровь, что почти на 42% больше аналогичного периода прошлого года. Рост выпуска препаратов для лечения нервной системы составил 12,9% – более 11 млн упаковок. Устойчивый рост производства фармпрепаратов в столице – следствие в том числе заключения офсетных контрактов.

«Офсетные контракты помогают столице обеспечивать городские медорганизации лекарствами и медицинскими изделиями, необходимыми для оказания эффективной помощи. Например, это изделия для стомированных пациентов: только в 2023 году мы получили свыше 3,8 млн единиц продукции на общую сумму более 1,1 млрд рублей. <…> Также в рамках офсетных контрактов столичные медучреждения снабжаются лекарственными препаратами для лечения онкологических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых, ревматологических и других заболеваний», – подчеркнула Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Москва первой из регионов начала заключать офсетные контракты. Так, город уже заключил 22 офсетных контракта, три из них – на выпуск медицинских изделий.

gxpnews