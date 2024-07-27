Reuters: Пентагон признал дискредитацию китайской вакцины от COVID-19 Mankind Pharma приобретет Bharat Serums за $1,6 млрд » HWC: В 1 полугодии 2024г. было размещено около 280 тыс. заказов на закупку ЛС Аналитики компании Headway Company провели обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам первого полугодия 2024 года. За этот период размещено почти 280 тыс. заказов, что на 10,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом доля отменённых аукционов составила 33%, с тенденцией к снижению в денежном эквиваленте. Основные сегменты с наибольшим объёмом отменённых тендеров – льготные закупки и госпитальный сектор. Наибольший прирост объёмов закупок зафиксирован в Белгородской области, Курской области, Республике Калмыкия и Саратовской области. Доля отменённых аукционов начиная с 1 квартала 2022г. немного выросла относительно общего уровня за последние 3 года и составила по итогам 2022 года 30%. В 1-м полугодии 2024г. осталась та же тенденция с продолжающимся ростом доли отменённых аукционов относительно тех же периодов 2023 года – 30% и 33%. В денежном эквиваленте в 2024 году снижается доля отменённых тендеров относительно общих объёмов закупок – с 23% в 4 квартале 2023 года до 20% в 1 квартале и до 15% во 2 квартале 2024 года. То есть количественно отменённых тендеров в 2024 году становится больше, но в денежном эквиваленте их доля падает. Чаще отменяются тендеры с мЕньшими объёмами закупок, а крупные тендеры отменяются реже. Наибольшая доля отменённых аукционов за первое полугодие 2024 года в денежном выражении (НМЦ) приходится на Льготный сегмент – 24%, на втором месте Госпитальные закупки – 20%. Наименьшие объёмы отменных аукционов у тендеров по программе Высокозатратные нозологии (ВЗН) – 6% и фонда «Круг добра» (8%). Наибольшие объёмы отменённых аукционов по итогам 1-го полугодия 2024 года зафиксированы в Хабаровском и Алтайском краях, республике Дагестан, Ростовской и Сахалинской областях — более 33% по госпитальному и льготному сегментам. По некоторым МНН не состоялось 100% аукционов. Например, по МНН Нитропруссид натрия (32 млн руб.), Декразоскан (25 млн рублей), Дувелисиб, Занубрутиниб, Иксабепилон ( по 23 млн рублей), Фактор свертывания крови VII (2,3 млн рублей). gxpnews