Reuters: Пентагон признал дискредитацию китайской вакцины от COVID-19

Министерство обороны США признало, что на Филиппинах занималось дискредитацией китайской вакцины Sinovac, сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованный правительственный документ. В документе указано, что Пентагон распространял среди филиппинцев информацию, ставившую под сомнение безопасность и эффективность вакцины. Кампания, начатая при Дональде Трампе и продолженная при Джо Байдене, велась с весны 2020 года до середины 2021 года и затронула также страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

«Это правда, что [Министерство обороны США] распространяло среди филиппинцев сообщения, ставившие под сомнение безопасность и эффективность Sinovac», — приводит агентство выдержку из документа, основанного на данных Пентагона, а также МИД и Минобороны Филиппин. В тексте также указано, что Пентагон признал, что «допустил некоторые ошибки в распространении информации о COVID-19».

Согласно документу, американская сторона впоследствии пришла к выводу, что кампания по дискредитации вакцин не соответствует приоритетам США, пишет Reuters. В нем отмечается, что американские военные проинформировали филиппинскую сторону о том, что «прекратили распространение информации, связанной с происхождением COVID-19 и вакцинами от COVID-19 в августе 2021 года».