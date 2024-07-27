Reuters: Пентагон признал дискредитацию китайской вакцины от COVID-19

Министерство обороны США признало, что на Филиппинах занималось дискредитацией китайской вакцины Sinovac, сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованный правительственный документ. В документе указано, что Пентагон распространял среди филиппинцев информацию, ставившую под сомнение безопасность и эффективность вакцины. Кампания, начатая при Дональде Трампе и продолженная при Джо Байдене, велась с весны 2020 года до середины 2021 года и затронула также страны Центральной Азии и Ближнего Востока.
«Это правда, что [Министерство обороны США] распространяло среди филиппинцев сообщения, ставившие под сомнение безопасность и эффективность Sinovac», — приводит агентство выдержку из документа, основанного на данных Пентагона, а также МИД и Минобороны Филиппин. В тексте также указано, что Пентагон признал, что «допустил некоторые ошибки в распространении информации о COVID-19».
Согласно документу, американская сторона впоследствии пришла к выводу, что кампания по дискредитации вакцин не соответствует приоритетам США, пишет Reuters. В нем отмечается, что американские военные проинформировали филиппинскую сторону о том, что «прекратили распространение информации, связанной с происхождением COVID-19 и вакцинами от COVID-19 в августе 2021 года».
Как сообщило агентство Reuters в июне, его журналисты обнаружили порядка 300 аккаунтов в X (ранее Twitter), созданных летом 2020 года, в которых публиковались провокационные сообщения, призывающие «не верить Китаю» и не использовать китайские вакцины, поскольку вирус был впервые обнаружен именно в КНР. Кампания активнее всего проводилась на Филиппинах. Помимо Юго-Восточной Азии, она велась также в странах Центральной Азии и на Ближнем Востоке. На нескольких платформах распространялись публикации с утверждениями, что китайские вакцины содержат свиной желатин, который делает их непригодными для использования в мусульманских странах. Компания Sinovac опровергала эти утверждения.
Мероприятия по дискредитации вакцин китайского производства проводились с весны 2020 года до середины 2021 года. Они начались во времена пребывания Дональда Трампа на посту президента США и продолжились после прихода к власти действующего американского лидера Джо Байдена.
Источники, участвовавшие в планировании и реализации кампании, сообщили Reuters, что Пентагон проигнорировал ее возможные негативные последствия, в том числе рост числа смертей от COVID-19.