ЛП от ожирения Wegovy одобрен для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Европе

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование препарата Wegovy от компании Novo Nordisk для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с избыточным весом или ожирением, не страдающих диабетом. Этот шаг последовал за аналогичным одобрением от британского регулирующего органа и Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Согласно данным позднего исследования, Wegovy показал снижение риска серьезных сердечно-сосудистых событий, таких как сердечный приступ и инсульт, на 20% по сравнению с плацебо. В исследовании приняли участие 17 604 взрослых из 41 страны. Эти данные будут добавлены на этикетки и в инструкции по применению препарата в ЕС в течение месяца.

Wegovy стал первым препаратом для снижения веса, который может применяться для предотвращения опасных для жизни сердечно-сосудистых событий у взрослых с избыточным весом. Wegovy и широко используемый препарат от диабета Ozempic, также известный как семаглутид, относятся к классу препаратов, называемых агонистами ГПП-1. Эти препараты не только лечат диабет 2 типа, но и снижают тягу к еде и замедляют опорожнение желудка, что способствует снижению веса.

Растущий спрос на агонисты ГПП-1 привел к ограничению поставок как у Novo Nordisk, так и у конкурирующей компании Eli Lilly. Несмотря на это, компании увеличивают производство, чтобы удовлетворить потребности рынка. Ожидается, что к началу 2030-х годов объем продаж этих препаратов достигнет 150 миллиардов долларов. Кроме того, компании продолжают тестировать свои препараты для лечения других заболеваний.

gxpnews