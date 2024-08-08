НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи: «ГамФлюВак-Квадри» не защитит от пандемических штаммов гриппа

В конце 2024 – начале 2025 года НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи планирует завершить вторую фазу клинических испытаний (КИ) назальной противогриппозной вакцины «ГамФлюВак-Квадри», защищающей от разных штаммов гриппа. Разработка представляет собой раствор, который вводится интраназально с помощью насадки-распылителя на шприц. Об этом сообщает ТАСС.

«После регистрации вакцины для применения у взрослых необходимо будет провести клинические исследования на подростках и детях младшего возраста, чтобы определить безопасность и эффективные дозы для детей», – рассказал агентству руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии центра, доктор биологических наук Максим Шмаров.

Он также заявил, что вакцина не предназначена для защиты от пандемических штаммов, в том числе от птичьего гриппа. По его информации, сроки ревакцинации будут определены после изучения длительности иммунного ответа в рамках третьей фазы КИ.

При этом ранее, в 2022 году, глава центра Александр Гинцбург сообщал, что «ГамФлюВак-Квадри» будет эффективна против свиного гриппа. «Она будет эффективна и против свиного гриппа, и против других штаммов», – пояснял он. Планировалось, что профилактическая защита будет формироваться против разных штаммов гриппа А, свиного гриппа H1N1 или птичьего.

Кроме того, он подчеркивал, что препарат разрабатывается на основе той же аденовирусной векторной технологии, на которой была создана вакцина против COVID-19 «Спутник V». Разрешение на исследования четырехвалентной назальной вакцины против гриппа центр получил в октябре 2022 года.

gxpnews