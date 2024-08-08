Запущена первая версия личного кабинета подсистемы по прослеживаемости производства ЛП

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак») сообщил о запуске первой пробной версии личного кабинета для работы в подсистеме по прослеживаемости производства лекарств, включая производство фармсубстанций, которая будет охватывать территории всех стран – членов ЕАЭС. Она будет функционировать как часть Государственной информационной системы мониторинга оборота товаров (ГИС МТ), рассказали в пресс-службе ЦРПТ.

«Мы подошли к середине пилотного проекта. На этом этапе фармпроизводители, которые вошли в эксперимент, могут апробировать разработанные на текущий момент разделы системы, включая личный кабинет участника эксперимента, и протестировать процессы передачи сведений по сырью и стадиям производства», – приводятся в публикации слова руководителя управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Егора Жаворонкова.

Он подчеркнул, что в ЦРПТ надеются на активное вовлечение фармкомпаний в эксперимент, так как его результаты станут основой для оценки удобства и максимальной эффективности разрабатываемой системы. Напомним: эксперимент по внедрению данного инструмента контроля в области фармпроизводства проходит в России с 29 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года.

В стратегии «Фарма-2030» зафиксировано, что система прослеживаемости должна быть создана и запущена весной 2024 года. «Сегодня в РФ производится не более 20% от общего объема используемых фармсубстанций. Вполне возможно, что этот показатель учитывает и тех, кто только делает вид, что их производит. Пока не внедрена система прослеживаемости, нет ясной картины, где именно была произведена фармсубстанция, поэтому можно предположить, что реальная доля российского производства еще меньше», – говорил в июне 2024 года председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин.

gxpnews