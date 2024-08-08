FDA обновило руководство по борьбе с дезинформацией о лекарствах

FDA представило для общественного обсуждения обновленные рекомендации по борьбе с распространением дезинформации в сфере здравоохранения. Цель — обеспечить доступ общественности к точным, актуальным и научно обоснованным данным для принятия решений о регулируемых американским регулятором медицинских продуктах.

«Растущее распространение слухов о науке и медицине продолжает подвергать пациентов и потребителей риску. Мы по-прежнему тверды в своей приверженности решению этой проблемы общественного здравоохранения и продолжаем поддерживать и поощрять все стороны в экосистеме общественного здравоохранения играть активную роль», — приводятся в сообщении регулятора слова комиссара FDA Роберта Калиффа.

Сегодня поставщики медуслуг и потребители часто обращаются к интернету для получения информации, связанной с лекарствами и их воздействием на организм. При этом на сайтах распространяется множество ложных утверждений и выводов, а структура и популярность платформ социальных сетей означают, что ложная, неточная или вводящая в заблуждение информация о медицинских продуктах может быстро распространяться среди широкой аудитории.

Принятие медицинских решений на основе неточной информации может иметь неблагоприятные последствия, поскольку это может привести к тому, что пациенты и поставщики медицинских услуг будут выбирать небезопасные и неэффективные методы лечения или отказываться от эффективных методов лечения. FDA считает критически важным оперативно устранять фейки о такой продукции.

Пересмотренный проект руководства поддерживает усилия компаний-производителей в оказании помощи общественности в получении фактической, точной и научно обоснованной информации о них. В частности, пересмотренный проект руководства «Вопросы и ответы по противодействию дезинформации о медицинских приборах и рецептурных препаратах» призван поддержать компании, которые выпускают определенные виды интернет-сообщений («специально адаптированные ответные сообщения») для противодействия интернет-дезинформации об их одобренных препаратах.

Например, компания может выбрать предложенный FDA тип сообщения, когда знаменитость, поставщик медицинских услуг или влиятельный человек, не действующий от имени компании, публикует ложные или вводящие в заблуждение данные о лекарстве в социальных сетях. Кроме того, этот пересмотренный проект руководства предоставляет компаниям множество примеров, иллюстрирующих типы дезинформации, найденной в интернете, которые компания может выбрать для противодействия.

gxpnews