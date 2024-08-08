DSM Group представила рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 1 полугодия 2024 года

В 1 полугодии 2024 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 174 млрд рублей, что на 7,1% выше, чем за тот же период в 2023 году. Такие данные предоставила аналитическая компания DSM Group. Авторы исследования пояснили, что сегодня динамика рынка обусловлена сезонными факторами, которые вышли в этом вопросе на первый план.

Уточняется, что высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в начале года привел к заметному увеличению коммерческого сегмента в первом квартале. Во втором квартале на рынок продолжают влиять ценовые факторы: инфляция (+17%) и рост средневзвешенной стоимости упаковки (+19%). В итоге за полугодие аптечный сегмент находится «в плюсе» (+18,6% в оптовых ценах).

«В отсутствии дополнительной нагрузки на государственное лекарственное обеспечение мы видим снижение закупок ЛП в первом полугодии: на -10%. В большей мере такая динамика связана с высоким объемом поставок в ЛПУ в конце года, а также с неровностью объявления тендеров по основным проектам. Например, «традиционно» дозакупка по ВЗН проводилась в июне, в этом году мы не видим объявленных тендеров по этой программе», — говорится в публикации.

При этом объем уже поставленных препаратов соответствует 100% запланированных на 2024 год средств. Прирост закупок происходит по региональным программам, по федеральному проекту по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А вот по ФЦП «Онкология» пока объем поставленных в ЛПУ препаратов ниже уровня прошлого года, добавили авторы исследования.

Более высокая динамика коммерческого сегмента привела к заметному перераспределению сил на рынке оптовых компаний. «Лидеры рынка всегда имели в структуре продаж большую долю, приходящуюся на аптеки», — уточняют аналитики. Так, в первом полугодии 2024 года это привело к росту концентрации в дистрибуторском сегменте. А по итогам шести месяцев 2024 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибуторов на фармрынке была на уровне 78,8% (+4,6%).

В 2024 году наблюдается смена лидера – «Пульс» нарастил выручку и занял верхнюю строчку. В первом полугодии 2023 году оборот «Протек» был выше.

ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 полугодие 2024 года

Источник: DSM Group

«Пульс» лидирует за счет коммерческого сегмента. А в госсегменте «Ирвин 2» занимает первую позицию.

ТОП-10 дистрибуторов по сегментам