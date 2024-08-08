Главгосстройнадзор проверил ход реконструкции производства ГЕРОФАРМ в Оболенске

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход реконструкции технологического комплекса производства лекарственных средств в Оболенске на территории городского округа Серпухов. Застройщик – компания ГЕРОФАРМ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В ходе проверки эксперты «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили качество монтажа металлоконструкций и производства сварочных работ, а также определили класс бетона по прочности на сжатие.

Реконструкция предприятия осуществляется в три этапа. В рамках первого этапа завершено строительство двухэтажной пристройки к основному зданию. Вторым и третьим этапами предусмотрено расширение производственных участков: на предприятии ежегодно будут производить наполненные картриджи препаратов Ринсулин Р и Ринсулин НПХ – 55 млн упаковок в год. А также до 45 млн упаковок Кортексина, 5 млн флаконов Ретиналамина, 500 тысяч пакетиков Рекогнана и 100 тысяч флаконов Пинеамина. Производство автоматизируют на 90%.

Полное завершение реконструкции запланировано на первый квартал 2025 года.

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