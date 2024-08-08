Станция “MarkPro 150” от АО “Промис” номинирована на премию “Лучший промышленный дизайн России”

Программно-аппаратный комплекс “MarkPro-150” номинирован на премию “Лучший промышленный дизайн России”. Награда учреждена Минпромторгом РФ совместно с Министерством культуры России и Правительством города Москвы.

Станция “MarkPro 150”, сочетающая в себе максимальную техническую производительность, эргономичный и эстетичный внешний вид, претендует на награду в номинации “Лучший дизайн промышленного оборудования”. В данной категории представлено более 70 образцов промышленных установок, в том числе разработанных на ведущих предприятиях страны.

Программно-аппаратный комплекс “MarkPro 150” от АО “Промис” предназначен для автоматического нанесения линейных и двухмерных кодов маркировки на вторичную упаковку методом прямой печати, с последующим их считыванием и верификацией.

Функционал данного оборудования реализован через программное обеспечение уровня L3 “ПроСалекс”, также разработанное в АО “Промис”.

Станция автоматизирует процесс нанесения, сериализации и отбраковки 2D-кода, повышая производительность участка маркировки. Ее использование на снижает рутинную нагрузку на сотрудников производства и полностью исключает “человеческий фактор”. Оборудование реализовано в формате компактной конструкции с возможностью регулировки по высоте и может использоваться в качестве подвижной станции для нескольких линий.

Отточенная механика “MarkPro 150” позволяет производить высококачественную печать на картонных потребительских упаковках маркируемых товаров любого размера. Пачки могут быть изготовлены из разных видов картона, в том числе из недорогого, который ведет себя нестабильно на высоких скоростях. Станция способна заменить оборудование для маркировки от зарубежных вендоров, при этом существенно сократить издержки производителей и снизить количество брака производства на этапе нанесения кодов DataMatrix. Кроме того, стоимость данного решения ниже, чем аналогичные предложения зарубежных производителей.

MarkPro-150 является универсальным оборудованием и может использоваться в различных отраслях, где введена обязательная маркировка.

Познакомиться со станцией “MarkPro 150” и с другими решениями для маркировки от АО “Промис” можно на сайте компании.

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