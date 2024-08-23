Инвестиции в расширение производства «Фармстандарт-УфаВИТА» составят 10,4 млрд рублей

Компания «Фармстандарт-УфаВИТА» планирует расширить в Уфе производство лекарственных средств. Об этом сообщил генеральный директор компании Наиль Низамутдинов на «Инвестчасе» у главы Башкирии Радия Хабирова.

Предполагается, что до конца 2026 года будет возведен новый производственно-складской комплекс, а полностью планы по развитию производства будут реализованы к 2035 году. Объем инвестиций оценивается в 10,4 млрд рублей, планируется создать 235 рабочих мест.

Представленный инвестиционный проект включает в себя увеличение объёмов выпуска препарата «Фосфоглив», запуск изготовления новых видов глазных капель, а также модернизацию производства препарата «Фактор крови 8», который используют при лечении гемофилии.

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