Роспотребнадзор предоставит тесты для диагностики оспы обезьян странам Африки

Роспотребнадзор объявил о поставке тестов для диагностики оспы обезьян в страны Африки. Ведомство сообщило, что Конго выразило заинтересованность в получении российских тестов и укреплении сотрудничества по вопросам реагирования на эпидемии. В ответ на эту инициативу Роспотребнадзор предоставит российские диагностические препараты и другим африканским странам.
Там уточнили, что с 19 по 23 августа специалисты ведомства проводят курсы по профилактике и диагностике инфекций в Конго, отдельное внимание уделяется оспе обезьян. Российские тесты для выявления заболевания были испытаны и доказали свою эффективность. «Диагностические препараты – новейшая разработка Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора», – подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе ведомства также добавили, что с 2014 года Роспотребнадзор осуществляет сотрудничество со странами Африки. На текущий момент ведомство сотрудничает с 10 странами континента, специалистами проводятся мониторинг и совместные исследования особо опасных инфекций. В 2017 году состоялось открытие Российско-гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, который на сегодняшний день проводит до 500 исследований возбудителей заболеваний в сутки.
По данным Африканского союза, в 2024 году на континенте зафиксировано 38,4 тысячи случаев mpox, что уже привело к смерти 1465 человек – на 160% больше, чем в прошлом году. Ученые связывают это с новым штаммом вируса, Clade 1b, обнаруженным весной 2024 года в ДРК, который подвергся мутации, что значительно повысило его вирулентность.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, призывая к глобальным усилиям по ее сдерживанию. В ответ на угрозу страны по всему миру усиливают меры по контролю на границах и внедрению превентивных мер. Так, Китай ужесточил санитарные проверки для прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи mpox, а Индия, Казахстан и Киргизия также приняли дополнительные меры на пограничных переходах.