Роспотребнадзор предоставит тесты для диагностики оспы обезьян странам Африки

Роспотребнадзор объявил о поставке тестов для диагностики оспы обезьян в страны Африки. Ведомство сообщило, что Конго выразило заинтересованность в получении российских тестов и укреплении сотрудничества по вопросам реагирования на эпидемии. В ответ на эту инициативу Роспотребнадзор предоставит российские диагностические препараты и другим африканским странам.

Там уточнили, что с 19 по 23 августа специалисты ведомства проводят курсы по профилактике и диагностике инфекций в Конго, отдельное внимание уделяется оспе обезьян. Российские тесты для выявления заболевания были испытаны и доказали свою эффективность. «Диагностические препараты – новейшая разработка Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора», – подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе ведомства также добавили, что с 2014 года Роспотребнадзор осуществляет сотрудничество со странами Африки. На текущий момент ведомство сотрудничает с 10 странами континента, специалистами проводятся мониторинг и совместные исследования особо опасных инфекций. В 2017 году состоялось открытие Российско-гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, который на сегодняшний день проводит до 500 исследований возбудителей заболеваний в сутки.