Минздрав изменит некоторые документы из-за закона о продаже лекарств в участковых больницах

Минздрав предложил исключить из некоторых актов правительства слова о центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики, амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах. Документ необходим для реализации закона, дающего право участковым больницам на розничную продажу лекарств в случае, если в населенном пункте нет аптеки.

Минздрав предложил внести изменения в некоторые акты правительства. Соответствующий проект постановления находится на стадии общественного обсуждения до 9 сентября.

Согласно документу, предлагается исключить слова об обособленных подразделения медицинских организаций — центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики, амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах из следующих нормативно-правовых актов:

— из первого пункта Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного постановлением правительства № 547 от 31.03.2022 «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности»;

— из третьего пункта Особенностей разрешительных режимов в сфере охраны здоровья граждан и обращения лекарственных средств для медицинского применения, утвержденных постановлением правительства РФ № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности ‎в Российской Федерации»;

— из первого пункта Положения о региональном государственном контроле ‎за применением цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, утвержденного постановлением правительства РФ № 434 от 6.05.2015 ‎«О региональном государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;