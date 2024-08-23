AstraZeneca рассматривает перенос производства вакцин из Великобритании в США из-за разногласий с правительством

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca предупредила о возможности переноса своего производства вакцин из Великобритании в США, сообщает Financial Times. Причиной этому стало затруднение в переговорах с новым лейбористским правительством Великобритании по вопросу сокращения государственной поддержки. Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что компания рассматривает возможность переноса производства в Индию, где ранее уже производились вакцины AstraZeneca.

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз предложила снизить объем государственного финансирования вакцинного центра компании, что существенно сократит обещанную предыдущей администрацией сумму с 90 млн фунтов стерлингов до 40 млн. Ранее правительство планировало предоставить гранты на сумму до 70 млн фунтов для развития объекта в Спике, Ливерпуль, и еще 20 млн фунтов для поддержки исследований и разработок через Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании.

Однако представитель компании заявил, что намерения использовать объект в Спике остаются в силе и что ведутся конструктивные переговоры с правительством Великобритании. Он также подчеркнул, что сообщения о переносе производства в США или Индию не основаны на фактах и не соответствуют действительности. Представитель Министерства финансов Великобритании подтвердил, что переговоры с AstraZeneca продолжаются, и подчеркнул, что обсуждаются меры по поддержке запланированных инвестиций компании в Спике.

Ранее, в марте, правительство Великобритании под руководством бывшего премьер-министра страны Риши Сунака планировало инвестировать 650 млн фунтов стерлингов в AstraZeneca для стимулирования исследований, разработок и производства вакцин. Однако текущее положение переговоров ставит под вопрос реализацию этих планов.

Ранее стало известно, что дурвалумаб от AstraZeneca одобрен для лечения немелкоклеточного рака легких в периоперационных условиях.

gxpnews