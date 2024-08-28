RNC Pharma представила аналитику онлайн-продаж лекарств за I—II кварталы года

Аналитики RNC Pharma представили данные об объеме онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента в России по итогам I—II кварталов 2024 года. Прирост относительно прошлого года составил 28,8% в рублях. Динамику в основном определял лекарственный ассортимент. Только 4,5% от общего объема продаж лекарств через канал e-com реализуется в формате доставки до потребителя.
Суммарный объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарства + парафармацевтика) в России по итогам I—II кварталов 2024 года составил 199,1 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), следует из данных RNC Pharma. Прирост относительно аналогичного периода 2023 года в рублях составил 28,8%. В основном динамику определял лекарственный ассортимент, его объемы продаж за год выросли на 36,2%. Это опережает общие темпы развития отечественной фармрозницы, которые обеспечили в анализируемом периоде прирост на уровне 16,9%. Аналитики также отмечают, что продажи нелекарственного ассортимента в рамках онлайн-канала за этот период выросли всего на 12,5%.
Доля покупок лекарств с доставкой по итогам I—II кварталов текущего года составила всего 0,85% от общего денежного объема российской фармрозницы или порядка 4,5% от общего объема продаж препаратов в канале e-com. Эта доля последовательно повышается на протяжении последних лет: по итогам 2023 года с доставкой приобреталось 0,66% товаров, а в 2022 году — 0,58%.
Общая доля онлайн-канала в фармрознице по состоянию на I—II кварталы 2024 года побила исторический рекорд на уровне 19,2%. Годом ранее, по итогам I—II кварталов прошлого года, этот показатель был зафиксирован на уровне 17,5%. Суммарная выручка организаций, формирующих ТОР20 в анализируемом периоде, достигла 178,8 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), а доля топовых компаний в общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, составляет таким образом 89,8%. По данным аналитиков, уровень концентрации здесь несколько ниже, чем фиксировался в аналогичном периоде прошлого года, но в целом за последние полтора года он стабильно колеблется вокруг 90%.
В рейтинге только четыре компании демонстрируют сокращение объема продаж в рамках канала e-com. Речь идет о довольно большом разбросе: начиная от коррекции на -3% у компании «Монастырёв.рф» до заметного падения на 36% у «Планеты Здоровья». Годом ранее эти компании показывали положительную динамику, но общие темпы развития канала e-com в I—II кварталах 2023 года были значительно ниже, чем сейчас.
Максимальный показатель прироста зафиксирован у проекта Polza.ru фармдистрибьютра «Пульс»: относительно I—II кварталов 2023 года продажи выросли более чем в три раза. Второй результат демонстрирует «Аптечная сеть 36,6»: здесь близкая динамика, объем реализации через канал e-com вырос в 2,8 раза. Однако причины динамики различны: если «Пульс» наращивает число партнеров, расширяя охват сервисом своих текущих клиентов, то «Аптечная сеть 36,6» продолжает процесс интеграции бизнеса сетей «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья». Учитывая, что процесс поглощений розничных компаний в первой половине 2024 года заметно активизировался, в ближайшее время можно ожидать серьезного роста онлайн-бизнеса таких аптечных сетей, как «Ригла» и «Неофарм». Аналитики также отмечают рост выручки в два раза сети «Алоэ», а сеть «Апрель» при сохранении существующих темпов развития уже к концу года легко сможет претендовать на вторую строчку в рейтинговой таблице.
ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I—II кварталов 2024 года
|№
|Компания*
|Центральный офис
|Объем валовых e-com-продаж в I—II кв. 2024, млрд руб.
|Прирост продаж относительно I—II кв. 2024, %, руб.
|Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I—II кв. 2024, %, руб.
|1
|Аптека.Ру
|Новосибирск
|44,1
|27
|4,3
|2
|Ригла
|Москва
|19,3
|30
|1,9
|3
|Апрель
|Краснодар
|18,9
|92
|1,8
|4
|Еаптека
|Москва
|15,2
|16
|1,5
|5
|Здравсити
|Москва
|11,9
|55
|1,1
|6
|Ютека
|Москва
|10,9
|76
|1,0
|7
|Аптечная сеть 36,6
|Москва
|10,5
|178
|1,0
|8
|ИРИС
|Москва
|9,0
|39
|0,9
|9
|Неофарм2
|Москва
|7,4
|-15
|0,7
|10
|Фармленд
|Уфа
|6,4
|47
|0,6
|11
|Здоров.ру
|Москва
|3,9
|5
|0,4
|12
|Polza.ru
|Уфа
|3,1
|204
|0,3
|13
|Планета Здоровья2
|Пермь
|2,9
|-36
|0,3
|14
|Монастырёв.рф
|Владивосток
|2,8
|-3
|0,3
|15
|Вита (Самара)2
|Самара
|2,6
|-25
|0,2
|16
|АСНА
|Москва
|2,4
|14
|0,2
|17
|Имплозия2
|Самара
|2,3
|5
|0,2
|18
|Алоэ (ранее Эдифарм)
|Санкт-Петербург
|2,1
|101
|0,2
|19
|ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2
|Новосибирск
|1,8
|10
|0,2
|20
|Максавит (включая 36,7С)
|Нижний Новгород
|1,4
|16
|0,1
|1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.
2 Экспертная оценка.
|Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
* В числе представителей сегмента e-com учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция. Также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанного с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik