Sanofi приостановила продажи «Ваксигрипа» в Китае из-за возможного снижения эффективности

Sanofi приостановила продажу вакцин от гриппа в КНР из-за возможного снижения эффективности одного из антигенов до окончания срока годности продукта. Компания заверяет, что уже распространенные препараты безопасны, и проблема не повлияет на общую профилактику гриппа в стране, однако это решение совпало с обострением конкуренции на китайском рынке противогриппозных вакцин.

Компания Sanofi в качестве «упреждающей меры» приостановила дистрибуцию и продажу вакцин «Ваксигрип» и «ВаксигрипТетра» от гриппа в Китае из-за беспокойства о снижении ее эффективности. Один из антигенов в препарате может терять действенность до истечения срока годности продукта. Об этом сообщил представитель производителя порталу Fierce Pharma.

Вакцины были одобрены китайским регулятором для применения в период сезонного гриппа в 2024—2025 годах. Sanofi утверждает, что проблема связана с «форс-мажорными обстоятельствами», с которыми производитель столкнулся на заводе в городе Шэньчжэнь.