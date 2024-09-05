FDA одобрило раствор для пациентов субарахноидальным кровоизлиянием

Пероральный раствор Nymalize (нимодипин) от Azurity Pharmaceuticals получил одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Готовый к использованию предварительно заполненный шприц ENFit обеспечивает дополнительный уровень безопасности как для пациентов, так и для медицинских работников при введении лекарств. Средство предназначено для взрослых пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием, которые не могут глотать капсулы.

Nymalize подходит для пациентов с различными постиктусными неврологическими состояниями, классифицированными от I до V степени по шкале Ханта-Хесса, снижая частоту и тяжесть инсультов. «Наша цель — предоставить пациентам новые формулы и системы доставки, которые помогут им извлечь пользу из лекарств. Доставка Nymalize шприцами ENFit может предложить пациентам и медицинским работникам более безопасное и надежное введение лекарств», — сказал генеральный директор Azurity Pharmaceuticals Ричард Блэкберн.

Ранее FDA выдало Novavax разрешение на экстренное использование (EUA) обновленной версии своей вакцины от COVID-19 – NVX-CoV2705. EUA позволяет использовать препарат для вакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше.

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