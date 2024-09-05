Власти Томской области предложили безвозмездно передать «Томскфармацию» региону

На заседании комитета Думы Томска по бюджету, экономике и собственности Томская областная администрация обратилась к мэрии города с предложением передать в собственность региона на безвозмездной основе имущественный комплекс УМП «Томскфармация» «в целях льготного лекарственного обеспечения жителей города Томска». Депутаты Гордумы предложение не поддержали, так как только недвижимое имущество предприятия оценивается не менее 400 млн рублей.
В 2024 году мэрия уже предлагала внести «Томскфармацию» в план приватизации, поскольку, согласно поручению Правительства РФ, МУПы должны быть исключены из ЕГРЮЛ к 30 сентября 2024 года.
По словам вице-мэра Томска по экономическому развитию Ирины Фрайндт, власти региона сослались на федеральный закон №122-ФЗ. Согласно п. 11 ст. 154, «находящееся в муниципальной собственности имущество, которое может находиться в собственности субъектов РФ, подлежит безвозмездной передаче в собственность субъектов РФ в случае, если <…> указанное имущество используется органами госвласти субъектов и государственными унитарными предприятиями, госучреждениями, созданными субъектами РФ».
Председатель комитета организации медицинской помощи Юрий Воробьев объяснил обращение администрации тем, что после передачи здравоохранения с муниципального на региональный уровень в деле льготного обеспечения лекарствами «уровень единой системы немножко разобщился, нет у нас единой логистической, информационной системы».
«Сегодня что получается? 4 тысячи кв. м – это 400 млн рублей, это огромный убыток для муниципалитета», – высказался руководитель фракции «Единая Россия» в Думе города Томска седьмого созыва Максим Резников. Руководитель фракции «Яблоко» Василий Еремин предположил, что в случае реализации предложения обладминистрации имущество «Томскфармации» попадет в руки «неэффективных распорядителей», у которых «просроченных лекарств на складе навалом».
Согласно регламенту, обсуждение этого вопроса не требовало голосования. Как пояснили в пресс-службе Гордумы, поскольку представители мэрии находились в зале, муниципальный парламент не будет дополнительно информировать администрацию города о позиции депутатов.
УМП «Томскфармация» было создано для обеспечения лекарствами жителей Томска, включая льготников. В его ведении находится муниципальная недвижимость, используемая под аптеки (18 объектов, включая аптечные пункты) и склад общей площадью 4,1 тысячи кв. м. Начальник департамента управления муниципальной собственностью мэрии Наталья Бурова уточнила, что реализацией льготных лекарств «Томскфармация» занимается по контракту с Областным аптечным складом.
По данным СПАРК-Интерфакс, предприятие зарегистрировано в 1993 году в Томске. Учредителем является Департамент недвижимости (1,92%), остальные данные не раскрываются. Выручка за 2023 год составила 595,4 млн рублей, чистая прибыль – 6 млн рублей.
В феврале 2024 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ликвидировать МУП «Краснодарское городское аптечное управление» (управляет аптечной сетью «Аптеки Кубани») и передать его активы региональному ГУП «Кубаньфармация». Таким образом предприятие сменит собственника с города на край. Краснодарские власти мотивируют решение поручением от Правительства РФ.
Источник: Коммерсантъ
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