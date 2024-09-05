Власти Томской области предложили безвозмездно передать «Томскфармацию» региону

В 2024 году мэрия уже предлагала внести «Томскфармацию» в план приватизации, поскольку, согласно поручению Правительства РФ, МУПы должны быть исключены из ЕГРЮЛ к 30 сентября 2024 года.

По словам вице-мэра Томска по экономическому развитию Ирины Фрайндт, власти региона сослались на федеральный закон №122-ФЗ. Согласно п. 11 ст. 154, «находящееся в муниципальной собственности имущество, которое может находиться в собственности субъектов РФ, подлежит безвозмездной передаче в собственность субъектов РФ в случае, если <…> указанное имущество используется органами госвласти субъектов и государственными унитарными предприятиями, госучреждениями, созданными субъектами РФ».

Председатель комитета организации медицинской помощи Юрий Воробьев объяснил обращение администрации тем, что после передачи здравоохранения с муниципального на региональный уровень в деле льготного обеспечения лекарствами «уровень единой системы немножко разобщился, нет у нас единой логистической, информационной системы».

«Сегодня что получается? 4 тысячи кв. м – это 400 млн рублей, это огромный убыток для муниципалитета», – высказался руководитель фракции «Единая Россия» в Думе города Томска седьмого созыва Максим Резников. Руководитель фракции «Яблоко» Василий Еремин предположил, что в случае реализации предложения обладминистрации имущество «Томскфармации» попадет в руки «неэффективных распорядителей», у которых «просроченных лекарств на складе навалом».

Согласно регламенту, обсуждение этого вопроса не требовало голосования. Как пояснили в пресс-службе Гордумы, поскольку представители мэрии находились в зале, муниципальный парламент не будет дополнительно информировать администрацию города о позиции депутатов.

УМП «Томскфармация» было создано для обеспечения лекарствами жителей Томска, включая льготников. В его ведении находится муниципальная недвижимость, используемая под аптеки (18 объектов, включая аптечные пункты) и склад общей площадью 4,1 тысячи кв. м. Начальник департамента управления муниципальной собственностью мэрии Наталья Бурова уточнила, что реализацией льготных лекарств «Томскфармация» занимается по контракту с Областным аптечным складом.

По данным СПАРК-Интерфакс, предприятие зарегистрировано в 1993 году в Томске. Учредителем является Департамент недвижимости (1,92%), остальные данные не раскрываются. Выручка за 2023 год составила 595,4 млн рублей, чистая прибыль – 6 млн рублей.

В феврале 2024 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ликвидировать МУП «Краснодарское городское аптечное управление» (управляет аптечной сетью «Аптеки Кубани») и передать его активы региональному ГУП «Кубаньфармация». Таким образом предприятие сменит собственника с города на край. Краснодарские власти мотивируют решение поручением от Правительства РФ.