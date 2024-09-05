«Фармленд» берет в управление «Росаптеку»

На данный момент сделка еще не завершена. В совокупности в управление «Фармленду» перейдут все 18 аптечных учреждений «Росаптеки», расположенные в Москве. В «Фармленде» ситуацию не прокомментировали.

В информационном письме «Росаптеки», имеющемся в распоряжении Vademecum, сообщается, что предложения о передаче управления аптеками поступали компании «неоднократно». «Мы приняли решение усилить наше присутствие в премиальном сегменте и продолжить развитие сети аптек «Юнифарма». Это позволит нам открывать новые аптеки, улучшать сервис и ассортимент», – говорится в том же письме.

В СПАРК-Интерфакс изменения также не отражены. АО «Фармленд» зарегистрировано в Уфе в 1997 году. Руководителем юрлица является Аделя Кальметьева. Она же совместно с Олегом Муровым владеет несколькими одноименными юрлицами. «Фармленд» занимает девятое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2023 года» с годовой выручкой 62 млрд рублей. На 1 января 2024 года аптечная сеть насчитывала 2 198 точек.

ООО «Юнифарма» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Руководителем юрлица является Альберт Хайватов, бенефициаром – Тамаз Манашеров. В том же рейтинге Vademecum «Юнифарма» занимает 71-е место. Суммарная выручка компании за 2023 год составила 2,16 млрд рублей. К началу 2024 года аптечной сети принадлежали 34 точки.

В июле 2021 года «Фармленд» купил у A.v.e Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе 20 аптек, ранее входивших в сеть «Флория», что позволило «Фармленд» выйти на московский рынок. Затем, в апреле 2022-го, «Фармленд» запустил позже приостановленную сделку по приобретению точек другой столичной сети – «Экономъ» Саидмурода Якубова и Михаила Даценко. На тот момент права на 17 аптек «Экономъ» перешли к компании «Мамила», бенефициаром которой с января 2022 года выступает Аделя Кальметьева. Однако аптеки сети «Экономъ» не были перебрендированы. В конце июля того же года «Фармленд» купил 144 аптеки оренбургской сети «ОренЛек».

Фото: freepik.com

vademec