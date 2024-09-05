«Герофарм» поможет запустить филиал ДВФУ на базе китайского университета

Фармкомпания «Герофарм», Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Университет Синьхуа (Гуанчжоу, Китай) договорились о научно-академическом сотрудничестве в сфере биомедицины и фармацевтике – такое трехстороннее соглашение было подписано в ходе IX Восточного экономического форума 4 сентября 2024 года. Итогом договора, как ожидается, станут разработка и вывод на рынки России и Китая новых лекарств.

Кроме того, «Герофарм» поможет в реализации проекта, анонсированного год назад. Его цель – создание филиала ДВФУ на базе китайского университета. В частности, фармкомпания будет участвовать в разработке совместных образовательных программ и курсов по биомедицине и фармакологии, которые будут включать стажировки внутри компании для обмена опытом и развития новых компетенций. По итогам обучения 10 лучших выпускников будут трудоустроены в компании индустриального партнера.

«Экосистема „вуз – работодатель“ ежегодно совершенствуется, и высшее образование все больше адаптируется под запросы бизнеса. <…> Уверен, наше трехстороннее сотрудничество приведет не только к увеличению высококвалифицированных специалистов, но и к новым разработкам, которые будут укреплять здоровье жителей обеих стран», – заявил генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов.

gxpnews