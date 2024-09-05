ЦРПТ: импорт лекарств увеличился на 8% с начала 2024 года

За первые восемь месяцев 2024 года производство лекарств в России выросло на 3% по сравнению с тем же периодом 2023-го – об этом свидетельствуют статистические данные, собранные и проанализированные Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). Кроме того, там подсчитали, что импорт фармпродукции в том же периоде увеличился на 8%. Об этом член совета директоров ЦРПТ Александр Демьянов рассказал в ходе Восточного экономического форума.

Он также заявил, что маркировка лексредств, реализуемая с 2021 года, позволила в три раза сократить случаи продаж просроченного товара. Более того, сейчас блокировать партии товаров могут не только сотрудники Росздравнадзора, но и сами производители – этим инструментом воспользовались уже более 400 раз.

Кроме того, по словам, Демьянова, маркировка не стала препятствием для ведения бизнеса для зарубежных фармкомпаний. «Большая часть импортеров, которые поставляют продукцию в Россию, осуществляют маркировку у себя на производствах. То есть нет какого-то удлинения цепочки, связанной с необходимостью помещения продукции на таможенный склад и так далее, всего 1% иностранных производителей делают это таким образом», – пояснил он.

gxpnews