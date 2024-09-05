«Фармленд» приобрел екатеринбургскую сеть «Валета»

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ООО «Валета» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2007 году. Юрлицом владеет Михаил Шуваев. В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2023 года» «Валета» заняла 197-198 места (наряду с «Фармспейс» из Ростов-на-Дону). Выручка компании за 2023 год составила 510 млн рублей. К началу 2024 года сети «Валета» принадлежали 27 точек.

АО «Фармленд» зарегистрировано в Уфе в 1997 году. Руководителем юрлица является Аделя Кальметьева. Она же совместно с Олегом Муровым владеет несколькими одноименными юрлицами. «Фармленд» занимает девятое место в рейтинге Vademecum с годовой выручкой 62 млрд рублей. На 1 января 2024 года аптечная сеть насчитывала 2 198 точек.

В конце августа 2022 года «Фармленд» приобрел 144 аптеки другой региональной сети – оренбургской «ОренЛек».

В начале сентября 2024 года Vademecum стало известно о намерениях «Фармленда» взять в управление столичную сеть «Росаптеки», связанную с ООО «Юнифарма». Сделка на данный момент еще не завершена, однако близкие к «Росаптеке» источники сообщили о желании управленцев компании сконцентрироваться на развитии другой принадлежащей им сети – премиальной «Юнифарма».

Фото: freepik.com

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