«Ирвин», «Ирвин 2», «Фармимэкс» и ЦВ «Протек» поставят 6 ЛП для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов: аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера; рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии; иммунодепрессант канакинумаб; карглумовая кислота для лечения гипераммониемии у детей с дефицитом N-ацетилглутаматсинтазы и противоопухолевое средство энтректиниб. Компании «Ирвин», «Ирвин 2», «Фармимэкс» и ЦВ «Протек» будут поставлять эти препараты по начальной (максимальной) цене контракта.

Из-за отсутствия заявок не удалось провести электронный запрос котировок на поставку препарата ланаделумаб, который применяется для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее сообщалось, что Центр лекобеспечения закупит 11 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик 1 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг/мл 210 г лекарственной формы 333 082,36 69 947 295,60 ООО «Ирвин» 2 Аталурен, порошок для приема внутрь, 1000 мг 1080 г лекарственной формы 25 813,37 27 878 439,60 АО «Фармимэкс» 3 Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 29 мл 554 512,47 16 080 861,63 АО «Фармимэкс» 4 Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 8 мл 520 999,93 4 167 999,44 На участие в электронном запросе котировок не подано ни одной заявки 5 Карглумовая кислота, таблетки диспергируемые, 200 мг 1020 табл. (шт.) 6499,16 6 629 112,60 АО «ЦВ „Протек“» 6 Энтректиниб, капсулы, 200 мг 90 капс. (шт.) 5192,88 467 359,20 ООО «Ирвин 2»

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