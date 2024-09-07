«Ирвин», «Ирвин 2», «Фармимэкс» и ЦВ «Протек» поставят 6 ЛП для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги аукционов на поставку для «Круга добра» препаратов: аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера; рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии; иммунодепрессант канакинумаб; карглумовая кислота для лечения гипераммониемии у детей с дефицитом N-ацетилглутаматсинтазы и противоопухолевое средство энтректиниб. Компании «Ирвин», «Ирвин 2», «Фармимэкс» и ЦВ «Протек» будут поставлять эти препараты по начальной (максимальной) цене контракта.
Из-за отсутствия заявок не удалось провести электронный запрос котировок на поставку препарата ланаделумаб, который применяется для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее сообщалось, что Центр лекобеспечения закупит 11 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг/мл
|210 г лекарственной формы
|333 082,36
|69 947 295,60
|ООО «Ирвин»
|2
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 1000 мг
|1080 г лекарственной формы
|25 813,37
|27 878 439,60
|АО «Фармимэкс»
|3
|Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|29 мл
|554 512,47
|16 080 861,63
|АО «Фармимэкс»
|4
|Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|8 мл
|520 999,93
|4 167 999,44
|На участие в электронном запросе котировок не подано ни одной заявки
|5
|Карглумовая кислота, таблетки диспергируемые, 200 мг
|1020 табл. (шт.)
|6499,16
|6 629 112,60
|АО «ЦВ „Протек“»
|6
|Энтректиниб, капсулы, 200 мг
|90 капс. (шт.)
|5192,88
|467 359,20
|ООО «Ирвин 2»