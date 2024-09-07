В США одобрена вторая безрецептурная биосенсорная система мониторинга глюкозы

Компания Abbott выпустила на рынок США свою безрецептурную систему непрерывного мониторинга уровня глюкозы под названием Lingo. Устройство предназначено для взрослых, не принимающих инсулин, и является вторым подобным продуктом на рынке, который можно приобрести без рекомендации врача, после одобрения FDA системы Stelo от компании Dexcom.

Система Lingo включает в себя небольшие пластыревые сенсоры, которые крепятся на кожу и соединяются со смартфоном через Bluetooth, что устраняет необходимость в традиционном заборе крови из пальца для измерения уровня сахара. Это инновационное решение позволяет пользователям непрерывно и неинвазивно отслеживать уровень глюкозы в крови.

Оливье Ропарс, руководитель подразделения Lingo в компании Abbott, отметил, что существует растущий интерес к отслеживанию биомаркеров, которые дают представление о состоянии здоровья и благополучии человека – то, что ранее было сложно обнаружить с помощью доступных потребителям трекеров.

Ранее Abbott Laboratories сообщила о подготовке к запуску маркетинговой кампании для своего устройства мониторинга уровня глюкозы, ориентированной на людей без диабета, что подчеркивает расширение применения CGM-технологий за пределы пациентов с диабетом.

gxpnews