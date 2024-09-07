Novartis инвестирует $200 млн в расширение производства радиотерапевтических препаратов в США

Компания Novartis объявила о планах инвестировать более $200 млн в расширение своей инфраструктуры радиолигандной терапии в США. Так, одним из ключевых проектов станет строительство нового производственного центра в Карлсбаде, штат Калифорния. Производитель считает, что это позволит оптимизировать доставку доз пациентам на западном побережье страны.

Ожидается, что строительство и получение необходимых нормативных разрешений будут завершены к 2026 году, с возможностью дальнейшего расширения производственных мощностей. Представители компании подчеркивают, что эти инвестиции направлены на долгосрочное обеспечение стабильной поставки инновационных методов лечения для растущего числа пациентов.

Это будет третья площадка компании в США наряду с уже существующими объектами в Миллберне, Нью-Джерси и Индианаполисе, Индиана. Кроме того, в Индианаполисе Novartis начала модернизацию текущего комплекса, включающую строительство завода для производства радиоактивных изотопов. Этот объект станет первым источником изотопов, принадлежащим Novartis.

Ранее телеканал NOS сообщал, что нидерландские медики и фармацевтические компании выразили обеспокоенность в связи с возрастающей зависимостью Европы от российской ядерной отрасли.

gxpnews