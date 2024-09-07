Astellas закрывает завод в Южном Сан-Франциско и переводит производство в Северную Каролину

В рамках стратегии по оптимизации производственных процессов компания Astellas Gene Therapies приняла решение закрыть свое биопроизводственное предприятие Eccles в Южном Сан-Франциско. Это решение затронет около 100 сотрудников, часть из которых, по сообщениям, будет переведена на другие объекты компании, а 17 работников уже сокращены или будут сокращены к октябрю 2024 года, пишет Fierce Pharma.

Закрытие завода в Южном Сан-Франциско является частью более широкой инициативы Astellas по консолидации производственных мощностей в США. Компания планирует перенести производство на новое предприятие в Сэнфорде, Северная Каролина, где в 2022 году было завершено строительство завода стоимостью $100 млн. Объект площадью около 12 500 кв. м предназначен для производства генных терапий.

При этом Astellas продолжает расширять свои исследовательские и коммерческие мощности на западном побережье. Так, в мае 2024 года компания объявила об открытии нового исследовательского центра в Южном Сан-Франциско, стоимость которого составила $90 млн. Новый объект объединяет несколько подразделений компании, что, по мнению руководства, повысит эффективность и ускорит разработку инновационных терапий.

Представители Astellas подчеркнули, что закрытие предприятия Eccles не связано с открытием нового инновационного центра и не окажет влияния на его работу. Этот шаг рассматривается как часть долгосрочной стратегии компании по повышению производственной эффективности и укреплению своих позиций на рынке генетических терапий.

Ранее китайская прокуратура предъявила обвинения сотруднику японской компании Astellas, задержанному в марте 2023 года по подозрению в шпионаже.

gxpnews