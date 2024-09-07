ГК «Р-Фарм» выпустила в гражданский оборот оригинальный ЛП «Арцерикс»

Группа компаний «Р-Фарм» выпустила в гражданский оборот собственный оригинальный препарат Арцерикс® (гофликицепт) для патогенетической терапии идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП) у пациентов 18 лет и старше. Арцерикс® – единственный препарат в России, зарегистрированный для терапии пациентов с ИРП.

Гофликицепт представляет собой гибридный белок, гетеродимер, связывающий провоспалительные цитокины семейства ИЛ-1 и блокирующий их действие. Препарат разработан в лабораториях «Р-Фарм» и будет производиться на ярославском заводе группы компаний.

Идиопатический рецидивирующий перикардит – это аутовоспалительное заболевание, имеющее в России статус орфанного. Одним из ведущих механизмов развития ИРП является избыточный синтез провоспалительных цитокинов семейства ИЛ-1 (ИЛ-1β и ИЛ-1α), запускающих непрерывный круг воспаления, что приводит к рецидивирующему течению заболевания.

Эффективность гофликицепта у пациентов с ИРП была подтверждена в исследовании COURSE, проведенном на территории России, в тесном сотрудничестве с ФГБУ «НМИЦ им В. А. Алмазова» и рядом других кардиологических центров.

Уже на третий день после первого введения гофликицепта наблюдалось снижение основных симптомов перикардита, таких как боль в груди, уровень C-реактивного белка и перикардиальный выпот. В рамках клинического исследования у группы пациентов, принимавших гофликицепт, не было зафиксировано ни одного рецидива заболевания.

По мнению российских и международных экспертов, результаты исследования COURSE позволяют говорить о необходимости смены подходов к терапии ИРП.

«Вывод в гражданский оборот первого в России оригинального препарата для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита значительно расширит возможности врачей в борьбе с этим заболеванием. Одна из приоритетных задач группы компаний „Р-Фарм“ – обеспечить пациентов с редкими заболеваниями инновационной терапией, которая улучшит их качество жизни», – сообщила Кира Иванова, вице-президент «Р-Фарм» по развитию собственных брендов.

gxpnews