«Круг добра» провел консультации с Swixx BioPharma по вопросам поставок ЛС

Фонд «Круг добра» провел консультации с компанией Swixx BioPharma, специализирующейся на представлении интересов международных фармацевтических компаний на российском рынке. Основное внимание на встрече было уделено вопросам поставок препарата «Восоритид», предназначенного для лечения ахондроплазии. ЛП входит в перечень фонда, и его закупки обеспечивают терапию для более чем 300 детей.

Фонд акцентировал внимание на важности обеспечения непрерывности терапии при поставках «Восоритида». Swixx BioPharma подтвердила, что производитель препарата, компания BioMarin, гарантирует продолжение поставок в требуемых объемах. В настоящее время завершаются переговоры с логистическим оператором по организации очередной поставки. Swixx также подчеркнула свою приверженность обеспечению доступности препарата для новых пациентов. Ожидается, что следующая партия ЛП будет доставлена в Россию и распределена среди региональных получателей в сентябре-октябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что фонд «Круг добра» начал формировать резерв не зарегистрированных в РФ лекарств для обеспечения бесперебойной терапии детей с орфанными заболеваниями по заявкам регионов и федеральных центров.

gxpnews