Российская вакцина против рака: КИ начнутся после одобрения Минздрава

Первая фаза клинических испытаний вакцины против рака начнется после получения разрешения от Министерства здравоохранения России. Об этом сообщил Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава и генеральный директор НМИЦ радиологии, на пресс-конференции, приуроченной к 10-летию центра. Доклинические исследования вакцины успешно завершены, и письмо с запросом на начало клинических испытаний уже направлено в Минздрав, пишет ТАСС. Каприн также отметил, что пациенты, проходящие химиотерапию, не смогут участвовать в испытаниях до завершения лечения.

«Мы прошли доклинику [доклинические исследования]. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний. И как только разрешат, опубликуем на сайте, что мы готовы к набору добровольцев с медицинскими показаниями», — сказал Каприн на пресс-конференции, посвященной 10-летию НМИЦ радиологии Минздрава РФ.

Ранее Андрей Каприн сообщал, что ежегодно в России выявляют порядка 625 тысяч лиц с онкологическими заболеваниями, эпримерно 425-427 человек на 100 тысяч населения.

gxpnews