«Эксперт РА» в очередной раз подтвердило кредитный рейтинг «Биннофарм Групп» на уровне ruA

Крупнейшее кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом. Подтверждению рейтинга способствовал стабильный показатель роста бизнеса, высокие показатели маржинальности, взвешенная финансовая политика и комфортный уровень долговой нагрузки. Агентство оценило ликвидность как высокую, а показатель корпоративных рисков низким. В перспективе ближайшего года сохраняется высокая вероятность неизменности показателя кредитного рейтинга.
Хафиз Гафуров, финансовый директор «Биннофарм Групп»: «Подтверждение кредитного рейтинга независимым агентством показывает эффективность стратегии развития бизнеса компании. Несмотря на экономический фон и высокую ключевую ставку, „Биннофарм Групп“ продолжает идти по пути активного развития. Нами подготовлен и реализуется план мероприятий по диверсификации кредитного портфеля и снижению эффективной процентной ставки. Текущее подтверждение и повышение кредитного рейтинга в будущем позволит компании использовать инструмент облигаций как один из элементов данного плана».
«Биннофарм Групп» – одна из ведущих фармацевтических компаний России, консолидировавшая производственные площадки в разных регионах страны. Согласно данным аналитического агентства AlphaRM, по итогам 2023 года компания заняла шестое место среди лидеров российского рынка по объемам аптечных продаж и второе – среди отечественных производителей лекарственных препаратов. По итогам первого полугодия 2024 года «Биннофарм Групп» показала прирост в полтора раза выше рынка.