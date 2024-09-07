Минздрав: перед выводом БАД на рынок их эффективность должны оценивать эксперты

Предложения ведомства направлены вице-премьеру Татьяне Голиковой. Документ в открытом доступе не опубликован, выдержки из него приводит газета «Известия».

Законопроект, регламентирующий назначение БАД пациентам, внесли в Госдуму 31 мая 2024 года. Правительство предложило корректировку ряда документов, в том числе № 29-ФЗ от 2 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Изменения позволят устанавливать критерии качества БАД и сырья для их изготовления «в зависимости от степени их влияния на здоровье человека». Минздраву необходимо утвердить перечень добавок и заболеваний, а также факторов риска развития заболеваний, при которых назначаются БАД. Врачи смогут назначать биологически активные добавки, отвечающие нормам качества и безопасности, отдельным категориям граждан.

В Минздраве уточнили, что для определения перечня разрешенных добавок необходимо провести оценку исследований, которые подтверждают влияние БАД на восстановление нарушенных из-за болезни функций организма. Заняться этим смогут экспертные организации (какие именно, в ведомстве не уточнили).

Руководитель Центра иммунологии и аллергологии Минздрава Московской области Андрей Продеус отметил, что на данный момент утвержденного порядка, который помог бы производителям доказать эффективность БАД, нет. Продеус полагает, что необходимо прежде всего ужесточать требования к производителям БАД, чтобы потребитель видел разницу между добавкой к пище и лекарством. Пациенты не должны думать, что добавки работают настолько же эффективно, как и медицинские препараты, добавил специалист.