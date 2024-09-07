ДЗМ за 6 месяцев выплатил 150 млн рублей за исследования в области медицинских ИИ

За полгода «Айра Лабс», как указывается в документации ДЗМ, проанализировала более 130 тысяч компьютерных томографий органов грудной клетки и брюшной полости. «Оксиджен Технолоджиес Рус» специализировалась на алгоритмах, способных анализировать рентгенографии позвоночника и опорно-двигательного аппарата, за январь – июнь 2024 года ее алгоритмами изучена 121 тысяча медицинских изображений.

Более 215 тысяч маммографий, флюорографий легких, рентгенографий органов грудной клетки и компьютерных томографий головного мозга исследовали с помощью ИТ-решений, представленных «Медицинскими скрининг системами». Рекордсменом по этому показателю стала «Платформа Третье мнение»: в общей сложности за первое полугодие компания провела исследования на 281 тысяче медицинских изображений, в том числе на маммографиях, флюорографиях легких и компьютерных томографиях головного мозга. ДЗМ для оплаты анализов направил компании 14,5 млн рублей.

Крупные гранты от ДЗМ также были предоставлены «Интел Диагностик» – регулятор направил в качестве оплаты тематических исследований 15,8 млн рублей. Также 9,8 млн рублей получила компания «Айрим», чей искусственный интеллект (ИИ) оказался наиболее стабильным в направлении «КТ головного мозга».

Самую высокую стоимость за единицу исследования ДЗМ назначил за машинный анализ МРТ шейного отдела позвоночника на наличие протрузий и грыж межпозвоночных дисков – 1 300 рублей. Такие эксперименты проводила компания «Имвижн». Регулятор суммарно направил ей 8,8 млн рублей за первое полугодие 2024 года.

Эксперимент по использованию технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, по данным его организатора – Центра диагностики и телемедицины ДЗМ, проводится на протяжение пяти лет. Однако данные о предоставлении грантов частным компаниям, участвующим в нем, ДЗМ начал публиковать только в марте 2024 года. Так, ведомство выделило 48 млн рублей на 51 исследование, проведенное восемнадцатью компаниями в ноябре-декабре 2023 года.

Фото: freepik.com

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