Правительство Севастополя добилось расторжения соглашения о льготах с «Городской аптекой»

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу правительства Севастополя на решение арбитражного суда и вынес новый судебный акт. Он расторг договор с ООО «Городская аптека» о наделении его статусом участника свободной экономической зоны, потому что оно не выполнило условий договора и вместо создания 50 рабочих мест оформило на работу на 0,25, 0,1 и 0,5 ставки 48 человек.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд признал обоснованной жалобу правительства Севастополя на решение Арбитражного суда. Апелляционная инстанция удовлетворила первоначальный иск властей города о расторжении договора с ООО «Городская аптека» о наделении его статусом участника свободной экономической зоны (СЭЗ). Суд согласился с доводами истца о том, что аптечное предприятие не выполнило своих обязательств по соглашению, следует из решения суда, которое опубликовано в системе «Мой арбитр».

Правительство Севастополя с 2022 года добивалось расторжения договора с ООО «Городская аптека» о деятельности в СЭЗ, который был подписан в 2016 году на срок существования свободной экономической зоны, то есть до 31 декабря 2039 года. В обмен на налоговые льготы и другие преференции аптечная организация обязалась к 2018 году создать 50 рабочих мест со средней зарплатой в 24 тыс. руб. Как показала проверка в 2020 году, компания не выполнила обещания. Ответчик иск не признавал.

Арбитражный суд Севастополя дважды рассматривал это дело и оба раза признавал правоту аптеки. Однако Двадцать первый арбитражный апелляционный суд выяснил, что аптека платила сотрудникам в среднем от 3 тыс. до 12,8 тыс. руб. в месяц в обозначенный период. К тому же в аптечном пункте № 1 девять сотрудников были оформлены на 0,1 ставки, два работника – на 0,25 ставки, три сотрудника – на 0,5 ставки и лишь один работник – на полную ставку. Аналогичная картина наблюдалась и в других аптечных пунктах.

По условиям соглашения рабочее место должно быть вновь созданным, указал апелляционный суд.

«Разделяя уже существующее место между несколькими новыми лицами, работодатель не создает нового рабочего места. Такие действия следует квалифицировать как создание видимости достижения результатов договора об условиях деятельности в СЭЗ», — подчеркнул суд.

Постановление суда вступило в силу.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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