Суд в Пскове оштрафовал сеть аптек за нарушение прав на товарные знаки

В Пскове компания подала иск в суд с требованием взыскать с ООО «Фарммаркет» 1,7 млн руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Фармия» и «фарми». Суд удовлетворил иск лишь частично, объединив размещение дизайна на девяти аптеках в одно нарушение.

Арбитражный суд Псковской области взыскал с ООО «Фарммаркет» 230 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Фармия» и «фарми», на промышленный образец по патенту и на произведения дизайна, используемые в оформлении аптечных пунктов. Подробностями поделились в пресс-службе областного Арбитражного суда.

Исключительными правами на товарные знаки со словами «Фармия» и «фарми» обладает управляющая компания «Думай иначе». Ей также принадлежат права на промышленный образец «Шрифт» по патенту № 131411 и оригинальное произведение дизайна при оформлении торговых точек сети аптек.