Суд в Пскове оштрафовал сеть аптек за нарушение прав на товарные знаки

В Пскове компания подала иск в суд с требованием взыскать с ООО «Фарммаркет» 1,7 млн руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Фармия» и «фарми». Суд удовлетворил иск лишь частично, объединив размещение дизайна на девяти аптеках в одно нарушение.
Арбитражный суд Псковской области взыскал с ООО «Фарммаркет» 230 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Фармия» и «фарми», на промышленный образец по патенту и на произведения дизайна, используемые в оформлении аптечных пунктов. Подробностями поделились в пресс-службе областного Арбитражного суда.
Исключительными правами на товарные знаки со словами «Фармия» и «фарми» обладает управляющая компания «Думай иначе». Ей также принадлежат права на промышленный образец «Шрифт» по патенту № 131411 и оригинальное произведение дизайна при оформлении торговых точек сети аптек.
Ранее компания предоставляла права на использование товарных знаков, шрифта и дизайна «Фарммаркету» на основании договора о совместной деятельности, но с 21 января 2023 года документ не действует: компания отказалась от договора в одностороннем порядке. Несмотря на это дизайн оставили на аптеках по девяти адресам в Пскове.
Компания подала иск в суд с требованием взыскать 1,7 млн руб. с общества за нарушение исключительных прав. Суд удовлетворил иск частично, так как ответчик допустил одно нарушение — разовое использование результатов интеллектуальной собственности на девяти вывесках.
Фото: пресс-служба Арбитражного суда Псковской области
Дина Коблова
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