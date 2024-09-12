Министр ЕЭК Ермолович: «Фармацевтический рынок требует дополнительных разбирательств»

Проблемы, стоящие на пути развития общего фармацевтического рынка стран ЕАЭС, вошли в блок наиболее сложных и требующих оперативного решения задач ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию. Об этом рассказал член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович, передает агентство БелТА.

«Нам вскоре предстоит заседание Совета ЕЭК, Евразийский экономический форум и заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване. Повестка межправсовета достаточно большая, в нее включено множество вопросов, которые планируется рассмотреть на уровне премьер-министров стран пятерки. Есть вопросы, которые идут в рабочем режиме, не требующие дополнительного обсуждения. Но есть и более сложные, которые должны повлиять на дальнейший ход интеграции», – пояснил Ермолович.

В списке «сложных» вопросов, в частности, снижение цен на лекарства. «Мы видим, что фармацевтический рынок требует дополнительных разбирательств, в том числе направленных на то, чтобы повлиять на уровень цен, на различия в ценах в разных государствах, тем самым снизить цены на жизненно важные препараты и в целом на широкий круг лекарственных средств», – отметил министр.

Еще одна первоочередная задача – интеграция рынков электроэнергии, нефти и газа в один общий рынок. «Были установлены сроки, когда мы должны выйти на общие рынки электроэнергии, нефти и газа, по всей видимости, эти сроки не выдерживаются, поэтому необходимо определиться, что делать дальше», – добавил он, подчеркнув, что «отходить от общего рынка мы не можем». Кроме того, ЕЭК работает над снижением тарифов на услуги роуминга на всей территории ЕАЭС, добавил министр. Еще одно направление – пассажирские перевозки.

О том, что препятствует полной интеграции фармацевтических рынков ЕАЭС, читайте в материале GxP News.

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