Великобритания ограничит оборот ксилазина в целях борьбы с наркоманией

Правительство Великобритании намерено отнести ксилазин к препаратам класса C в списке «контролируемых наркотиков», регулируемом законом о борьбе с наркоманией (препараты класса А считаются наиболее опасными и подлежат суровому наказанию). Данное решение последовало за рекомендацией Консультативного совета по злоупотреблению лекарственными средствами (ACMD). Кроме того, в список будет включено еще 21 вещество.

Ожидается, что законодательные изменения вступят в силу в конце 2024 года или в начале 2025-го, в зависимости от парламентских разбирательств. Это действие является частью более широкой инициативы по решению проблемы растущего числа смертей, связанных с употреблением наркотиков, и пресечению деятельности банд наркоторговцев, сообщает Pharmaceutical Technology.

Поясняется, что ксилазин – используемое в ветеринарии мощное седативное средство, которое наркозависимые люди все чаще смешивают с опиоидами, такими как героин, чтобы продлить их действие. Все большую популярность это вещество, неофициально именуемое «зомби-наркотик» из-за побочных эффектов в виде паралича и поражений кожи, зарабатывает благодаря своей дешевизне. Более того, оно было обнаружено в некоторых вейпах с каннабисом, что усиливает тревогу регуляторных органов разных стран, не только Великобритании. Тем не менее в США, Канаде и Мексике меры по ограничению оборота ксилазина пока еще не предприняты.

Помимо ксилазина, правительство Великобритании намерено ужесточить контроль за оборотом еще 21 вещества, из которых 6 будут отнесены к наиболее опасному классу А. Производство или распространение этих препаратов класса А может повлечь пожизненное заключение, штраф или то и другое.

Так, в список включены новые варианты нитазена – синтетических опиоидов, гораздо более мощных, чем героин, что повышает риск передозировки. Сейчас, внося небольшие изменения в химическую формулу нитазена, наркоторговцы получают возможность обойти законы Великобритании о наркотиках.

Ксилазин останется доступным для ветеринарного назначения. Однако его нелегальное хранение или поставка будет считаться правонарушением. В России ксилазин находится в свободной продаже: купить его можно в том числе на онлайн-маркетплейсах.

gxpnews