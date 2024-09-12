Moderna сообщила о результатах исследования мРНК-вакцины от mpox на обезьянах

Moderna объявила, что ее мРНК-вакцина для профилактики mpox (обезьянья оспа), находящаяся в разработке, более эффективна в борьбе с этим заболеванием, чем используемый сегодня препарат Jynneos от Bavarian Nordic. В настоящее время компания проводит испытания первой-второй фаз препарата mRNA-1769 на здоровых участниках.

«Moderna исследует потенциальную вакцину от mpox и оспы в исследовании фазы I/II, проводимом в Великобритании. Зарегистрировались около 350 участников, они получат либо две дозы исследуемой вакцины, либо плацебо», – заявил представитель компании, отметив, что эксперимент продлится примерно 13-14 месяцев. Ожидается, что данные испытаний первой-второй фаз, которые должны начаться в середине 2025 года, помогут сформировать дизайн будущих испытаний третьей фазы.

В доклиническом исследовании Moderna изучала действие препарата на обезьян. Животных поделили на три группы по шесть «пациентов»: первая получала мРНК-1769, вторая – Jynneos, третья – плацебо. Испытуемым вводили дозу дважды: один раз в первый день и еще раз через четыре недели. Их состояние оценивали ежедневно в течение 12 недель.

Вакцина от Moderna показала снижение репликации вируса в крови и горле животных и сокращение риска образования кожных поражений. Исследователи полагают, что снижение репликации вируса может привести не только к изменению течения заболевания, но и к уменьшению распространения вируса.

Кандидат Moderna использует четыре белка, обнаруженных в вирусе mpox, для имитации вируса. Это заставляет организм вырабатывать антитела для борьбы с вирусом. Разработка вакцины началась в 2022 году – после одного из сигналов о том, что эпидемия в Африке может угрожать всему миру. Параллельно свою мРНК-вакцину против mpox разрабатывает компания BioNTech – препарат также достиг этапа исследования первой-второй фаз (NCT05988203). Обнародовать результаты планируется в середине 2025 года.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку вируса mpox в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC).

gxpnews