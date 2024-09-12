Подразделение «Эндофарма» соберет мак с 2500 га в Брянской области

Аграрное подразделение «Эндофарма» (Московский эндокринный завод, МЭЗ) проводит уборку урожая мака 2024 года. Работы ведутся на 2500 га – на полях, расположенных в Брянской области. Первичная очистка и сушка поступающего с полей растительного сырья проводятся в круглосуточном режиме, отмечает пресс-служба МЭЗ.

Уточняется, что к первой декаде сентября убрано 1749 га из 2500, засеянных в текущем году. При этом первые оценки урожайности семян пищевого мака подтверждают выход на плановый показатель, рассчитанный из опыта предыдущих двух лет экспериментов и наработки агротехнологий выращивания мака, который, как известно, более трех десятилетий в промышленных масштабах в России не возделывался из-за действовавшего законодательного запрета.

Также отвечают плановым показателям объем и качество маковой соломы текущего урожая, доставляемой аграриями в филиал «Почеп» для дальнейшей отработки и масштабирования технологии производства субстанции морфина из растительного сырья, созданной в этом году специалистами «Эндофарма» в рамках реализации инвестпроекта совместно с Минпромторгом России по полной локализации в производства опийных анальгетиков в стране.

Как сообщалось ранее, к 2026 году МЭЗ намерен обеспечить полное импортозамещение в производстве анальгетиков из отечественного растительного сырья. Для реализации этой цели в Брянской области ведется строительство предприятия по выпуску фармацевтических субстанций.

gxpnews