В России разработали пероральный ЛП от ожирения и диабета

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) разработали пероральный препарат для борьбы с лишним весом и ожирением. Лекарственная форма препарата, получившего название «Дипиарон», – капсулы, сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ Ивана Тюренкова.

Набор пациентов для проведения клинических испытаний препарата, аналогов которого, как утверждается, на данный момент в мире нет, уже начался. По словам Тюренкова, прием «Дипиарона» нормализует уровень глюкозы в крови и подходит для повышения эффективности терапии сахарного диабета, метаболического синдрома и ожирения.

Препарат также стимулирует выработку гормонов инкретинов в кишечнике, которые стимулируют выброс инсулина. В результате сахар быстро переходит в ткани, а не остается в крови, то есть в крови сохраняется нормальный уровень глюкозы.

«Как Ozempic и прочие препараты этой группы, наш препарат тоже снижает аппетит, массу тела. Только он будет применяться не инъекционно, а перорально, будет дешевле стоить раз в пять. Пока это будет первый в своем классе препарат в мире», – подчеркнул ученый.

Отмечается также, что «Дипиарон» разрабатывался по госпрограмме «Фарма-2020», цели которой – провести импортозамещение за счет освоения производства дженериковых препаратов, а также разработка оригинальных лекарственных средств.

Ранее о намерении выпустить на фармрынок препарат от ожирения в форме таблеток заявила швейцарская компания Roche. На данный момент она располагает несколькими разработками на основе инкретина, которые потенциально могут стать популярными пероральными препаратами для снижения веса. Это, в частности, CT-996, который в ходе испытаний привел к средней потере веса на 6,1% в течение четырех недель у пациентов с ожирением без диабета второго типа.

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