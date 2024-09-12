Клеточная терапия PolTreg показала эффективность в лечении диабета I типа

Польская биотехкомпания PolTreg обнародовала долгосрочные данные по своей клеточной терапии PTG-007, предназначенной для лечения диабета I типа. В ходе многолетнего наблюдения за испытуемыми, принявшими участие в испытаниях фазы I/II, выяснилось, что в некоторых случаях терапия может отбить потребность в приеме инсулина на срок до 24 месяцев. Кроме того, некоторые пациенты оставались в клинической ремиссии (низкая потребность во внешнем инсулине при сохранении надлежащего контроля метаболизма/гликемии) в течение 7-12 лет.

В свете таких позитивных данных PolTreg анонсировала начало основного исследования PTG-007 фазы II/III для лечения диабета I типа. В настоящее время компания ищет партнерское финансирование. «Мы считаем, что PTG-007 может избавить многих больных диабетом I типа от пожизненного бремени необходимости делать частые инъекции инсулина и серьезных долгосрочных осложнений этого заболевания», — сказал профессор Петр Тржонковски, генеральный директор PolTREG.

Исследование также показало, что «наилучшие результаты» были отмечены у пациентов, получавших комбинированную терапию Treg и анти-CD20-терапию Rituxan (ритуксимаб) от Roche и Biogen. Компания планирует опубликовать подробные данные и результаты в рецензируемой научной публикации. К слову, клеточная терапия как метод лечения диабета I типа набирает популярность. В прошлом году, например, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило первую клеточную терапию — Lantidra (donislecel) от CellTrans — для лечения диабета 1 типа.

gxpnews