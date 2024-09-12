«Сверхдлительный» препарат GSK вдвое снизил частоту приступов астмы в ходе исследований

GSK представила результаты клинических испытаний нового препарата depemokimab, который снижает частоту обострений астмы на 54% по сравнению с плацебо. Препарат вводится два раза в год и может стать первым «сверхдлительным» биологическим средством для лечения тяжелой астмы.
Компания GSK представила результаты III фазы клинических испытаний нового препарата depemokimab, которые показали его способность снижать частоту обострений бронхиальной астмы на 54% по сравнению с плацебо в течение 52 недель. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Depemokimab представляет собой моноклональное антитело, блокирующее связывание человеческого интерлейкина-5 (IL-5) с его рецептором. IL-5 отвечает за активацию эозинофилов – типа белых кровяных клеток, участвующих в аллергических и воспалительных реакциях. Высокий уровень эозинофилов также связан с приступами астмы. Блокируя связывание IL-5 с его рецептором, можно уменьшить количество и активность эозинофилов, тем самым снижая воспаление в дыхательных путях, уменьшить частоту и тяжесть обострений заболевания.
Инъекционное лекарственное средство вводится два раза в год. Как отмечается в сообщении, это первый биологический препарат со «сверхдлительным», шестимесячным, интервалом между получением доз.
Результаты двух исследований, SWIFT-1 и SWIFT-2, были опубликованы в медицинском журнале NEJM. Общее число участников составило 760 человек (подростки и взрослые пациенты), страдающих от тяжелой формы астмы, которая сопровождается воспалением 2-го типа и повышенным уровнем эозинофилов в крови.
Кроме того, препарат смог снизить число обострений, требующих госпитализации пациентов или посещения ими отделения неотложной помощи, на 72%. Однако препарат продемонстрировал менее впечатляющие результаты по некоторым вторичным параметрам, отдельно рассматривавшимся в исследованиях. Среди них – улучшение качества жизни участников, степень контроля симптомов астмы и объем выдыхаемого воздуха.
Доля нежелательных явлений была сходной в группах, получавших depemokimab и плацебо в двух исследованиях. В испытаниях не было зарегистрировано ни одного случая смерти или серьезных побочных эффектов, связанных с приемом лекарства.
GSK делает ставку на depemokimab как на один из 12 потенциальных препаратов-бестселлеров, которые компания планирует вывести на рынок в ближайшие несколько лет. В случае регистрации продажи лекарственного средства от астмы, по оценкам британского производителя, будут приносить годовую выручку в размере 3 млрд фунтов стерлингов (около 3,9 млрд долл.).
Положительный прогноз обусловлен гораздо более длительным эффектом лекарства GSK по сравнению с другими методами лечения. Известно, что около 40% пациентов, принимающих короткодействующие препараты от эозинофильной бронхиальной астмы, прекращают лечение в течение года.
Фармкомпания указала в пресс-релизе, что намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на одобрение depemokimab в регулирующие органы. Также в этом году ожидаются результаты исследования препарата при хроническом полипозном риносинусите.
Фото: gsk.com
Владимир Заболотских
pharmvestnik