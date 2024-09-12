«Сверхдлительный» препарат GSK вдвое снизил частоту приступов астмы в ходе исследований

GSK представила результаты клинических испытаний нового препарата depemokimab, который снижает частоту обострений астмы на 54% по сравнению с плацебо. Препарат вводится два раза в год и может стать первым «сверхдлительным» биологическим средством для лечения тяжелой астмы.

Компания GSK представила результаты III фазы клинических испытаний нового препарата depemokimab, которые показали его способность снижать частоту обострений бронхиальной астмы на 54% по сравнению с плацебо в течение 52 недель. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Depemokimab представляет собой моноклональное антитело, блокирующее связывание человеческого интерлейкина-5 (IL-5) с его рецептором. IL-5 отвечает за активацию эозинофилов – типа белых кровяных клеток, участвующих в аллергических и воспалительных реакциях. Высокий уровень эозинофилов также связан с приступами астмы. Блокируя связывание IL-5 с его рецептором, можно уменьшить количество и активность эозинофилов, тем самым снижая воспаление в дыхательных путях, уменьшить частоту и тяжесть обострений заболевания.

Инъекционное лекарственное средство вводится два раза в год. Как отмечается в сообщении, это первый биологический препарат со «сверхдлительным», шестимесячным, интервалом между получением доз.

Результаты двух исследований, SWIFT-1 и SWIFT-2, были опубликованы в медицинском журнале NEJM. Общее число участников составило 760 человек (подростки и взрослые пациенты), страдающих от тяжелой формы астмы, которая сопровождается воспалением 2-го типа и повышенным уровнем эозинофилов в крови.