Выручка «Озон Фармацевтики» в первом полугодии выросла на 62%

Выручка группы компаний «Озон Фармацевтика» в первом полугодии 2024 года составила 12,6 млрд руб., что на 62,7% превышает результаты аналогичного периода 2023 года. Объем продаж упаковок лекарств увеличился на 16,4% год к году и составил 149 млн упаковок. Рост выручки по итогам года прогнозируется в пределах 28—32% год к году.

Компания «Озон Фармацевтика» объявила неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО, а также операционные результаты за первые шесть месяцев 2024 года. Выручка группы компаний в первом полугодии составила 12,6 млрд руб., что на 62,7% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в пресс-службе компании, таких результатов удалось достичь за счет роста объемов продаж упаковок в натуральном выражении и увеличения средней стоимости реализованной упаковки. Рост выручки отмечается по всем ключевым направлениям бизнеса.

Объем продаж упаковок лекарств вырос на 16,4% год к году и составил 149 млн упаковок. Такого роста удалось достичь благодаря запуску двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротации ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличению представленности ассортимента в аптечных сетях.