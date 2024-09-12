«Имбиан ЛАБ» построит новое фармацевтическое производство на Кубани

Компания «Имбиан ЛАБ» направила 210 млн рублей инвестиций в создание фармацевтического производство в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Славянского района Роман Синяговский после встречи с Вероникой Осиповой, генеральным директором компании «Имбиан ЛАБ».

По данным администрации муниципалитета, инвестсоглашение о возведении объекта по производству медицинских изделий, экспресс-тестов, БАДов было подписано в январе 2023 года. Общая сумма соглашения составила 3 млрд рублей. С июля 2023 года компания начала выпускать БАДы в виде травяного чая.

В целом инвестор после выхода объекта на проектную мощность планирует выпускать более 200 тыс. ед. изделий ежегодно. Как отметил Роман Синяговский, проект реализуют на базе здания бывшего завода (РМЗ), сейчас идет реконструкция объекта.

«С начала реализации проекта инвестировано 210 млн рублей. По итогам 12 месяцев 2023 года объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил 17,9 млн рублей», — сообщил Роман Синяговский.

По его словам, на предприятии планируют создать 70 рабочих мест.

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