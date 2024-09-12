ВолгГМУ объявил о начале клинических исследований инновационного препарата для лечения сахарного диабета

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета получили разрешение Министерства здравоохранения России на начало клинических испытаний «Дипиарона», агониста рецепторов GPR119. Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.

В сообщении отмечается, что инновационный препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа был разработан фармакологами Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ под руководством члена-корреспондента РАН, профессора кафедры фармакологии и фармации Института НМФО ВолгГМУ Ивана Тюренкова.

Уникальность «Дипиарона» заключается в способности сохранять бета-клетки поджелудочной железы, стимулировать выработку инкретинов и инсулина, уменьшать тощаковый и постпрандиальный уровень глюкозы в крови, снижать потребление пищи и массу тела. Это позволит остановить прогрессирование заболевания и предотвратить развитие его поздних осложнений.

Ученые НЦИЛС отмечают, что в настоящее время наблюдается беспрецедентный рост заболеваемости сахарным диабетом. Так, к 2040 году предполагается увеличение числа пациентов с сахарным диабетом 2 типа до 642 млн. А реальная численность заболевших в России на сегодняшний день не менее 8-9 млн человек – это около 6% населения страны.

При этом значительная часть пациентов остается не диагностированными. Они не получают лечения и имеют высокий риск развития осложнений.

К самым опасным последствиям сахарного диабета относятся нефропатия, ретинопатия, поражение магистральных сосудов сердца, головного мозга, периферических сосудов нижних конечностей. Именно эти осложнения становятся причиной инвалидизации и преждевременной смертности пациентов.

“Аналогичные разработки в мировой клинической практике отсутствуют. Разработанный учеными ВолгГМУ препарат может стать ценным дополнением к комбинированной терапии диабета, улучшая прогноз течения заболевания”, – рассказал директор НЦИЛС ВолгГМУ Денис Бабков.

В настоящее время уже начался набор пациентов для проведения клинических испытаний.

pharmprom