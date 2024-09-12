В IT-компании «Техлаб» анонсировали обновление сервиса по подбору лекарств

В конце 2023 года для российских врачей стал доступен сервис Clinrec, разработанный московской компанией-дистрибьютором лекарств «Ланцет» и петербургской IT-компанией «Техлаб». С тех пор Clinrec стал площадкой для подбора лекарств для 22 тысяч медиков, рассказал менеджер «Техлаба» Владимир Рудченко.

По его словам, сервис вдвое ускорил подбор препаратов для терапии пациентам в сравнении с использованием справочников в бумажном формате. «Работа с сервисом Clinrec, а не бумажными версиями справочников позволяет минимум в два раза быстрее формировать перечень лекарственных средств для назначения медикаментозной терапии», — сказал он в ходе беседы с ТАСС.

Цель дальнейшего развития сервиса — помочь врачу сделать рациональный выбор среди 84 тысяч препаратов с торговыми наименованиями, добавил Рудченко. Clinrec основан на сведениях из Регистра лекарственных средств России и учитывает актуальные данные клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом РФ в части выбора и назначения лекарственной терапии.

«Сервис Clinrec стал по-настоящему полезным в первую очередь врачам и специалистам, ответственным за закупки в медорганизациях. Цифры говорят сами за себя: уже более 22 тысячи врачей обращались к нему, чтобы уточнить форму выпуска препарата и его производителя, а также дозировку и количество таблеток или ампул в упаковке», — добавил представитель IT-компании.

Для дальнейшего удобства пользователей-врачей планируется усовершенствовать интерфейс сервиса для оптимизации работы с различными формами выпуска одних и тех же лекарственных препаратов.

gxpnews