RNC Pharma сообщила об инфляции на розничном рынке ветпрепаратов по итогам июля

Значительные различия аналитики наблюдали в динамике цен на импортные и отечественные препараты (рис. 2). Рост цен на иностранную продукцию был волнообразным, при этом инфляция на отечественные препараты снижалась и стабилизировалась в пределах 10% во второй половине 2023 года. Этот тренд продолжился и в первые семь месяцев текущего года. По итогам апреля регистрировался абсолютный максимум индекса цен на импортные ветпрепараты: инфляция тогда была зафиксирована на уровне 62%. В июле показатель инфляции снизился до 34,1%. Суммарно за январь—июль 2024 года цена на импортные ветпрепараты выросла на 46,6%.

Максимальный показатель динамики цен на отечественные препараты фиксировался в январе 2023 года на уровне 35,8%. Далее динамика была нисходящей, достигнув минимума к декабрю 2023 года (6,5%). В январе 2024 года цены начали расти, индекс цен был отмечен на уровне 9,5%. В течение семи месяцев текущего года инфляция на российскую продукцию колебалась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 12,8% (в июле). По итогам первых семи месяцев 2024 года цена на российские препараты выросла на 9,1%.

Рис. 2. Инфляция* на розничном рынке ветеринарных препаратов в разрезе импортные/отечественные в январе 2023—июле 2024 гг., %

Серьезные различия на протяжении прошлого года аналитики также фиксируют в отношении разных каналов рынка (рис. 3). Сегмент канала e-com больше подвержен влиянию инфляции, поэтому здесь показатели часто оказывались намного выше, чем в традиционной рознице. Общий рост цен в онлайн-канале в 2023 году достигал 45%, заметно опережая инфляцию в офлайне, где цены по итогам года выросли на 23%.

Рост индекса цен в офлайне в первые три месяца текущего года сменился на нисходящий тренд. Если в марте фиксировался существенный рост цен на уровне 40,4%, то к июлю показатель снизился

до отметки 22,6%. В сегменте онлайн-продаж снижение показателей началось в апреле, а в июле индекс цен достиг минимального за весь наблюдаемый период значения — 23,2%. Суммарно цены в офлайн-канале за первые семь месяцев повысились на 29,4%, в канале e-com индекс цен за январь—июль достигал 43,1%.

Рис. 3. Инфляция* на розничном рынке ветеринарных препаратов в разрезе онлайн/офлайн в январе 2023—июле 2024 гг., % Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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